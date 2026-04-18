Bra-Ternana la DIRETTA della sfida tra rossoverdi e giallorossi

Dopo una settimana intensa a livello societario, il campionato riprende con la partita tra la squadra locale e la Ternana. La sfida tra i rossoverdi e i giallorossi si svolge nel rispetto del calendario, con entrambe le formazioni pronte a scendere in campo. La gara si gioca in un momento di tensione, ma le squadre sono determinate a mettere in mostra le proprie capacità sul terreno di gioco.

Dopo una settimana “campale” a livello societario, il mondo rossoverde può finalmente tornare a concentrarsi sul campo. Sabato 18 aprile alle ore 20.30 si gioca Bra-Ternana, allo stadio Sivori di Sestri Levante.Per le Fere, già il semplice scendere in campo rappresenta un primo traguardo.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Arezzo-Ternana, la DIRETTA della sfida tra la capolista e i rossoverdiLe Fere alla ricerca di riscatto dopo la sconfitta contro il Campobasso affrontano nel turno infrasettimanale la prima della classe Turno... Calcio serie C, Bra - Ternana si gioca regolarmente: il Tribunale ha concesso l'esercizio provvisorio ai rossoverdiC'è un campionato che si gioca in campo, ma parallelamente in questi giorni ha iniziato a giocarsene un altro all'esterno del rettangolo di gioco. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Dove vedere Bra-Ternana: data, orario e diretta; Serie C, Ternana in liquidazione giudiziale: ecco cosa accadrà adesso; Serie C, le gare della 37^ giornata su Sky; Serie C, Bra-Ternana: come vedere gratis il match del 18 aprile. Bra-Ternana: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Bra-Ternana di Sabato 18 aprile 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C ... calciomagazine.net Bra-Ternana, ultime dai campi e probabili formazioni: due ternani nell’undici titolareLe formazioni di Bra-Ternana si confrontano nel penultimo turno della stagione regolare (ore 20.30). I piemontesi sono reduci da una mini sequenza positiva dove hanno raccolto cinque punti in tre gare ... today.it Sono 93 i tifosi che seguiranno la Ternana nella trasferta di Sestri Levante contro il Bra. Si gioca questa sera alle ore 20,30 #BraTernana #LegaPro #SerieCSkyWiFi facebook AcBraAsd x.com