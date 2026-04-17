Calcio serie C Bra - Ternana si gioca regolarmente | il Tribunale ha concesso l' esercizio provvisorio ai rossoverdi

Da perugiatoday.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel campionato di serie C, la partita tra Bra e Ternana si svolge regolarmente. Il Tribunale ha autorizzato l'esercizio provvisorio per la squadra rossoverde, permettendo la disputa della gara. Mentre le squadre scendono in campo, si sta svolgendo anche un'altra partita, questa volta giudiziaria, che riguarda la gestione della società e le questioni finanziarie.

C'è un campionato che si gioca in campo, ma parallelamente in questi giorni ha iniziato a giocarsene un altro all'esterno del rettangolo di gioco.La giornata odierna, 17 aprile, era decisiva per il futuro della Ternana, almeno quello più immediato. Ebbene, la squadra rossoverde potrà portare a.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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