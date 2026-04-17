Calcio serie C Bra - Ternana si gioca regolarmente | il Tribunale ha concesso l' esercizio provvisorio ai rossoverdi

Nel campionato di serie C, la partita tra Bra e Ternana si svolge regolarmente. Il Tribunale ha autorizzato l'esercizio provvisorio per la squadra rossoverde, permettendo la disputa della gara. Mentre le squadre scendono in campo, si sta svolgendo anche un'altra partita, questa volta giudiziaria, che riguarda la gestione della società e le questioni finanziarie.

C'è un campionato che si gioca in campo, ma parallelamente in questi giorni ha iniziato a giocarsene un altro all'esterno del rettangolo di gioco.La giornata odierna, 17 aprile, era decisiva per il futuro della Ternana, almeno quello più immediato. Ebbene, la squadra rossoverde potrà portare a.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Ternana, UFFICIALE: esercizio provvisorio per il club rossoverde. Parte l'operazione salvataggio Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Calendario Bra - Serie C Girone B Italia; Serie C, le gare della 36^ giornata su Sky; Calcio serie C, il Bra strappa lo 0-0 a Campobasso. Domani per il Grifo servirà la vittoria per la matematica; Violenza di gruppo, Bra sotto choc. Il club: Se fatti accertati, meritano la più ferma condanna. Calcio serie C, Bra - Ternana si gioca regolarmente: il Tribunale ha concesso l'esercizio provvisorio ai rossoverdiAperta la procedura della liquidazione giudiziale: i rossoverdi potranno portare a termine la stagione ma subiranno una pesante penalizzazione da scontare nel prossimo campionato. Per il Perugia si al ... today.it Stuprata dopo una festa per la Serie C, imputati tre ex giocatori del Bra calcioLeggi su Sky TG24 l'articolo 'Stuprata dopo una festa per la Serie C', imputati tre ex giocatori del Bra calcio ... tg24.sky.it Serie A, Sassuolo-Como 2-1 lariani quinti, bloccati a quota 58 Alle 20.45 la capolista Inter ospita il Cagliari per allungare in vetta. Segui le cronache testuali su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/04/calcio-serie-a-giornata-33-inter-milan-napoli-ro facebook Lega Calcio Serie A scende in campo a sostegno del Pianeta. In occasione della 33ª Giornata di Campionato, in programma dal 17 al 20 aprile 2026, e in concomitanza con la Giornata Mondiale della Terra che si celebra il 22 aprile, sarà promossa una camp x.com