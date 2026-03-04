Arezzo-Ternana la DIRETTA della sfida tra la capolista e i rossoverdi

Mercoledì 4 marzo alle 20.30 si disputa la partita tra Arezzo e Ternana, valida per il turno infrasettimanale. La sfida si svolge allo stadio di Arezzo e vede la capolista affrontare i rossoverdi in un incontro molto atteso. La partita viene trasmessa in diretta e coinvolge le formazioni di entrambe le squadre, pronte a confrontarsi sul campo.

Le Fere alla ricerca di riscatto dopo la sconfitta contro il Campobasso affrontano nel turno infrasettimanale la prima della classe Turno infrasettimanale di prestigio per le Fere: nella sfida di mercoledì 4 marzo alle ore 20.30 si gioca Arezzo-Ternana. I rossoverdi sono alla ricerca di riscatto dopo la brutta sconfitta casalinga contro il Campobasso per 4-2. L'avversario di giornata è però sicuramente ostico, poichè si incontra la capolista del girone B, prima con 63 punti in classifica. Per la Ternana partenza per la trasferta in mattinata e silenzio stampa di mister Liverani che non ha parlato né post Campobasso né alla viglia della sfida contro gli amaranto. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

