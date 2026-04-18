Bra-Ternana 1-2 le pagelle del match | ingresso decisivo di Simone Leonardi bene Pagliari

Nella partita tra Bra e Ternana, conclusa con il risultato di 1-2, sono stati consegnati i voti ai giocatori rossoverdi. Tra i protagonisti, spicca l’ingresso di Simone Leonardi, che ha avuto un ruolo decisivo, e Pagliari, valutato positivamente. Per quanto riguarda i singoli, Morlupo ha ottenuto un voto di 5,5 alla sua prima presenza ufficiale nel 2005.