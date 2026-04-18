Bra-Ternana 1-2 prima vittoria di mister Fazio | decide una punizione di Leonardi al novantesimo

Dopo una settimana caratterizzata da tensioni societarie, la squadra rossoverde torna in campo con una vittoria. La partita contro la Bra-Ternana si è conclusa con il risultato di 2-1, grazie a una punizione di Leonardi al novantesimo minuto. È la prima vittoria sotto la guida del nuovo allenatore, che ha preso il posto della precedente gestione. La squadra si prepara ora per le prossime sfide con fiducia.