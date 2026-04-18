Bra-Ternana 1-2 prima vittoria di mister Fazio | decide una punizione di Leonardi al novantesimo
Dopo una settimana caratterizzata da tensioni societarie, la squadra rossoverde torna in campo con una vittoria. La partita contro la Bra-Ternana si è conclusa con il risultato di 2-1, grazie a una punizione di Leonardi al novantesimo minuto. È la prima vittoria sotto la guida del nuovo allenatore, che ha preso il posto della precedente gestione. La squadra si prepara ora per le prossime sfide con fiducia.
Dopo una settimana “campale” a livello societario, il mondo rossoverde può finalmente tornare a concentrarsi sul campo. Sabato 18 aprile alle ore 20.30 si gioca Bra-Ternana, allo stadio Sivori di Sestri Levante.Per le Fere, già il semplice scendere in campo rappresenta un primo traguardo.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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