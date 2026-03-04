Arezzo-Ternana 1-2 le pagelle | ottimo impatto di Kurti e Pagliari Ferrante torna al gol

Durante la partita tra Arezzo e Ternana, la squadra ospite si è imposta con un punteggio di 2-1. Tra i protagonisti, Kurti e Pagliari sono stati elogiati per il loro impatto positivo, mentre Ferrante ha segnato un gol dopo un periodo di assenza. Tra i giocatori in campo, D’Alterio ha ottenuto un voto di 6,5, commettendo un’unica sbavatura nel primo tempo a causa di un’uscita azzardata.

D’Alterio 6,5: Una sola sbavatura nel primo tempo, quando un’uscita avventata crea un brivido alla retroguardia rossoverde. Si riscatta alla grande nella ripresa con un intervento prodigioso sul tiro di Tavernelli, salvando un gol già fatto. Donati 6,5: Soffre inizialmente la velocità di Varela, poi prende le misure e diventa il solito punto di riferimento nelle due fasi. Prestazione solida. Kurti 7: Ottimo esordio dal primo minuto per il possente centrale albanese. Duella per tutta la gara con Cianci, spesso uscendo vincitore. Provvidenziale il salvataggio al 10’, a cui aggiunge diverse chiusure decisive in tutta la gara. Pagliari 7: Prima da titolare e subito grande personalità. 🔗 Leggi su Ternitoday.it Leggi anche: Le pagelle. Ciofi: grande gol, Cavallari attento. Nardi è prezioso. Zanoni, ottimo l’impatto. Conti entra e lascia il segno Ternana-Bra 2-0, le pagelle: ancora bene Andrea Vallocchia, Ferrante e Orellana decidono il matchCapuano 6,5: Il capitano guida al meglio la difesa, come di consuetudine, anche se con qualche apprensione legata a un’ammonizione dubbia che lo ha... Tutto quello che riguarda Arezzo Ternana 1 2 le pagelle ottimo.... Temi più discussi: Arezzo-Ternana, ultime dai campi e probabili formazioni. Le assenze rimodulano l’undici titolare; Arezzo-Ternana: formazioni, dove vederla in tv e streaming; Ternana vs Arezzo - Serie C Girone B Italia - Giornata 11 - Risultato in Diretta partita; Arezzo-Ternana: turno infrasettimanale al Comunale, ma senza tifosi rossoverdi. Arezzo-Ternana 1-2, finisce l’imbattibilità casalinga che durava da settembreArezzo, 4 marzo 2026 – Turno infrasettimanale amaro per l’ Arezzo, che al Comunale si fa sorprendere dalla Ternana, perde l’imbattibilità interna che durava da settembre e pone fine a una serie di ... lanazione.it Grande impresa della Ternana: blitz sul campo della capolista Arezzo (1-2)I rossoverdi infliggono il ko alla prima della classe che si ferma dopo 11 risultati utili consecutivi. Di Ferrante e Dubickas i gol, dopo il pareggio dell'ex Cianci ... corrieredellumbria.it Arezzo di nuovo in campo. Turn over contro la Ternana, Bucchi lancia Varela e Cianci x.com Questa sera, mercoledì 4 marzo, la gara in trasferta in Toscana #terni #Ternana #ternanacalcio #sport #SportsNews #SerieCSkyWifi #arezzo #ArezzoCalcio facebook