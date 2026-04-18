Boxe Under 19 | oggi gare dalle 13 | 30 su SportfaceTV gli highlights di ieri

Oggi, sabato 18 aprile, si svolgono le gare della rassegna giovanile di boxe Under 19 a Montecatini Terme. Le competizioni iniziano alle 13:30 e saranno trasmesse in diretta su SportfaceTV. Sono previsti aggiornamenti sugli incontri di ieri, con gli highlights disponibili dopo le gare. La manifestazione coinvolge atleti under 19 provenienti da diverse regioni, impegnati in una serie di incontri programmati nelle strutture della città.

Il programma odierno prevede l’inizio dei primi incontri a partire dalle ore 11:00. L’intera sessione di apertura beneficerà di una copertura mediatica completa in diretta streaming. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it L’evento sarà trasmesso da Italia Boxe TV, canale tematico accessibile attraverso la piattaforma digitale Sportface TV, che consentirà agli spettatori di seguire in tempo reale le performance dei giovani pugili sul ring toscano.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Boxe, Under 19: oggi diretta dalle 13:30 su SportfaceTVL’impianto sportivo Palavinci di Montecatini Terme ospita da oggi le Fasi Interregionali dei Campionati Italiani di Pugilato Olimpico, evento... Pugilato Under 19, tre giorni di boxe al Palavinci di Montecatini: in diretta su Italia Boxe TVDal 17 al 19 aprile le Fasi Interregionali dei Campionati Italiani U19 maschili e femminili. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: FASI INTERREGIONALI CAMPIONATI ITALIANI U19 M/F - RISULTATI DAY 1 - PROGRAMMA DAY 2 | EVENTO LIVE ITALIA BOXE TV; FASI INTERREGIONALI CAMPIONATI ITALIANI U19 M/F - DA DOMANI 17/4 AL 19/4 TUTTO L'EVENTO IN DIRETTA SU ITALIA BOXE TV; Un U19 italiano titolare in ogni squadra di Serie A? Lo fanno solo due squadre; Boxe: da Velletri agli Interregionali, lo sport dal basso che rimane invisibile ai piani alti. Boxe, Under 19: oggi diretta dalle 13:30 su SportfaceTVOggi, venerdì 17 aprile, prende ufficialmente il via la rassegna giovanile dedicata alla boxe. Campionati Italiani Under 19 di Pugilato: Al Via Oggi le Fasi Int ... sportface.it Pugilato Under 19, tre giorni di boxe al Palavinci di Montecatini: in diretta su Italia Boxe TVDal 17 al 19 aprile le Fasi Interregionali dei Campionati Italiani U19 maschili e femminili. Venerdì alle 13:30, sabato alle 11:00 e domenica alle 13:30 in dire ... sportface.it 50news Versilia. . Boxe : Successi per il team Ghilarducci facebook Cotti sale sul ring: “Nella boxe fai amicizia con gli avversari. Nel calcio non succede quasi mai” x.com