La Boxe Riccione porta i giovani talenti sul ring | alla palestra Italo Nicoletti la fase eliminatoria dei regionali

Il torneo regionale di boxe si svolge giovedì 20 febbraio a Riccione, con l’Asd Boxe Riccione che organizza la fase eliminatoria. La gara si tiene alla palestra Sport da Ring “Italo Nicoletti” e coinvolge giovani atleti under 15, 16, 17 e 19 anni. Sono previsti dieci incontri, durante i quali i talenti locali cercano di conquistare un pass per la fase successiva. La manifestazione attira numerosi appassionati e si distingue per la presenza di giovani promesse che vogliono emergere nel mondo della boxe.

Un banco di prova importante per le giovani pugili biancazzurre, pronte a mettersi in evidenza davanti al pubblico di casa Per la società di casa salirà sul ring Francesco Fabbri, al suo esordio ufficiale, che affronterà Daniel Veselumin della Boxe Ravenna. Buone notizie per Edoardo Gennari, che ha già superato il turno per il ritiro del suo avversario e tornerà a combattere già sabato 21 febbraio a Reggio Emilia per proseguire il suo cammino nel torneo. Un banco di prova importante per le giovani pugili biancazzurre, pronte a mettersi in evidenza davanti al pubblico di casa. L'allenatore Ivan Cancellieri commenta così l'appuntamento: "Sono i primi match del nuovo anno e rappresentano un banco di prova importante per i nostri giovani - dice l'allenatore della Boxe Riccione, Ivan Cancellieri -.