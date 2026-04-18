Domenica 19 aprile 2026 alle ore 19:30 si gioca l’ultimo match del turno numero 30 di Bundesliga, con la partita tra il Borussia Monchengladbach e il Mainz 05. Le formazioni ufficiali sono state comunicate e le quote per la scommessa sono state pubblicate. Sono disponibili anche i pronostici degli esperti per questa sfida che conclude il programma della giornata.

Si chiude il turno numero 30 di Bundesliga con la sfida tra il Borussia Monchengladbach e il Mainz 05. I Fohlen sono caduti a Lipsia di misura, ma il KO del St. Pauli mantiene i 5 punti di vantaggio sul terzultimo posto a 5 giornate dalla fine. L’obiettivo è vicino ed è comunque degno di menzione il lavoro di Polanski che aveva preso la. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Borussia Monchengladbach-Mainz 05 (domenica 19 aprile 2026 ore 19:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici

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