Boom di screening per le persone fragili | così Latina contrasta le disuguaglianze in salute

Nell’ambito delle iniziative della Regione, la Asl di Latina ha avviato un piano triennale, dal 2023 al 2025, dedicato a migliorare l’accesso alle cure per le persone in condizioni di vulnerabilità socioeconomica e fragilità clinica. Tra le strategie adottate, si registra un aumento significativo degli screening rivolti alle fasce più deboli della popolazione. L’obiettivo è ridurre le disuguaglianze in ambito sanitario attraverso interventi mirati e più accessibili.

Facilitare l’accesso alle cure e alla presa in carico di persone in condizioni di vulnerabilità socioeconomica e di fragilità clinica, che non usufruiscono di prestazioni sanitarie: questi gli obiettivi del Piano Aziendale di Equità della Asl di Latina, che nel triennio dal 2023 al 2025 ha.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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