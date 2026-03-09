Taranto il Rotary promuove le Giornate Rotariane della Salute | 300 prestazioni gratuite per le persone fragili

Tarantini Time Quotidiano Il Rotary Club Taranto presenta le "Giornate Rotariane della Salute", un'iniziativa solidale che nel mese di aprile offrirà circa 300 prestazioni sanitarie gratuite alla popolazione fragile della città. Grazie all'impegno e alla generosità dei soci del club, saranno messi a disposizione visite specialistiche ed esami diagnostici destinati a persone che vivono condizioni di difficoltà economica e sociale. L'iniziativa nasce con diversi obiettivi: promuovere la cultura della prevenzione, facilitare l'accesso alle cure per chi vive situazioni di disagio e rafforzare la rete di solidarietà cittadina, traducendo concretamente i valori rotariani del servizio alla comunità.