Book date - Il primo speed date per appassionati di libri

È tornato il Book Date di VIVO!, l'evento dedicato agli appassionati di libri che permette alle persone di incontrarsi attraverso le proprie passioni letterarie. Questa iniziativa si svolge in un contesto dove i partecipanti possono condividere il loro amore per le storie scritte, creando occasioni di scambio e confronto. L'appuntamento rappresenta un momento di incontro tra lettori, offrendo un'opportunità per conoscere nuove persone con interessi simili.

Ritorna a grande richiesta il Book Date di VIVO!, l'unico evento dove le storie fanno incontrare le persone.Come funziona?- Porta un libro che ti è piaciuto tantissimo, quello che ti fa dire "questo DEVI assolutamente leggerlo!"- Hai solo 3 minuti per convincere la persona davanti a te, poi sarà.🔗 Leggi su Pisatoday.it

Sense and Sensibility | Complete Series 6hr Omnibus

Notizie correlate

Leggi anche: 'Book speed date', a San Valentino in programma una mattinata dedicata agli amanti... della lettura

Arrivano ad Arezzo gli Speed Date di RandstadArezzo, 2 marzo 2026 – Arrivano ad Arezzo gli Speed Date di Randstad, talent company leader nei servizi per le risorse umane.