Arrivano ad Arezzo gli Speed Date di Randstad
Arezzo ospita per la prima volta gli Speed Date organizzati da Randstad, la società leader nel settore delle risorse umane. L’evento si svolge il 2 marzo 2026 e coinvolge candidati in cerca di lavoro e aziende interessate a incontrarsi rapidamente per valutare possibili collaborazioni. La giornata prevede incontri di breve durata, con l’obiettivo di facilitare nuove opportunità di inserimento professionale.
Arezzo, 2 marzo 2026 – , talent company leader nei servizi per le risorse umane. Si tratta di colloqui di lavoro dal format dinamico, dove i candidati possono incontrare direttamente le aziende locali e recruiter specializzati. In occasione dell’inizio dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, di cui Randstad è Official HR Partner, la giornata di venerdì 6 marzo sarà dedicata ai talenti appartenenti alle categorie protette, che potranno recarsi in una delle 50 filiali aderenti all’iniziativa e conoscere le opportunità offerte dalle oltre 300 aziende coinvolte. L’iniziativa è realizzata da HOpportunities, la specialty di Randstad esclusivamente dedicata all’inserimento lavorativo delle persone con disabilità e appartenenti alle categorie protette ai sensi della L. 🔗 Leggi su Lanazione.it
