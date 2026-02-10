' Book speed date' a San Valentino in programma una mattinata dedicata agli amanti della lettura

Da ferraratoday.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 14 alle 10.30, la biblioteca comunale Bassani organizza un evento speciale per gli amanti dei libri. Durante il 'Book speed date', i partecipanti avranno l'opportunità di presentare il proprio libro preferito a qualcuno che vuole ascoltarlo. Una mattinata dedicata a condividere passione e letture, pensata per chi cerca un modo diverso di incontrare persone e scoprire nuovi titoli.

In occasione di San Valentino, sabato 14 alle 10.30, la biblioteca comunale Bassani propone una mattinata dedicata agli amanti della lettura: un 'Book speed date' in cui ogni partecipante avrà l'occasione di presentare il proprio ‘libro gemello’ a chi desidera ascoltarlo.Iscriviti al canale.🔗 Leggi su Ferraratoday.itImmagine generica

Approfondimenti su San Valentino Book Speed Date

Una casetta di book sharing nel cortile della scuola per coltivare lettura e comunità

Nella scuola Ios Scuola Europea di Brindisi, presso il plesso Mameli, è stata inaugurata una casetta di book sharing, un'iniziativa che promuove la lettura e il senso di comunità tra studenti, insegnanti e famiglie.

San Francesco e Dante. Al via la rassegna dedicata alla lettura

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su San Valentino Book Speed Date

Argomenti discussi: A Selvino Speed date letterario! Di San Valentino.

book speed date aBook Speed Date: per San Valentino alla Bassani appuntamento per tutti gli innamorati dei libri? Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Bassani e delle altre biblioteche di Ferrara alla pagina: https://archibiblio.comune.ferrara.it/ ... cronacacomune.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.