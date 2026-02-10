' Book speed date' a San Valentino in programma una mattinata dedicata agli amanti della lettura
Sabato 14 alle 10.30, la biblioteca comunale Bassani organizza un evento speciale per gli amanti dei libri. Durante il 'Book speed date', i partecipanti avranno l'opportunità di presentare il proprio libro preferito a qualcuno che vuole ascoltarlo. Una mattinata dedicata a condividere passione e letture, pensata per chi cerca un modo diverso di incontrare persone e scoprire nuovi titoli.
