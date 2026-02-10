' Book speed date' a San Valentino in programma una mattinata dedicata agli amanti della lettura

Sabato 14 alle 10.30, la biblioteca comunale Bassani organizza un evento speciale per gli amanti dei libri. Durante il 'Book speed date', i partecipanti avranno l'opportunità di presentare il proprio libro preferito a qualcuno che vuole ascoltarlo. Una mattinata dedicata a condividere passione e letture, pensata per chi cerca un modo diverso di incontrare persone e scoprire nuovi titoli.

In occasione di San Valentino, sabato 14 alle 10.30, la biblioteca comunale Bassani propone una mattinata dedicata agli amanti della lettura: un 'Book speed date' in cui ogni partecipante avrà l'occasione di presentare il proprio ‘libro gemello’ a chi desidera ascoltarlo.Iscriviti al canale.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Approfondimenti su San Valentino Book Speed Date Una casetta di book sharing nel cortile della scuola per coltivare lettura e comunità Nella scuola Ios Scuola Europea di Brindisi, presso il plesso Mameli, è stata inaugurata una casetta di book sharing, un'iniziativa che promuove la lettura e il senso di comunità tra studenti, insegnanti e famiglie. San Francesco e Dante. Al via la rassegna dedicata alla lettura Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su San Valentino Book Speed Date Argomenti discussi: A Selvino Speed date letterario! Di San Valentino. Book Speed Date: per San Valentino alla Bassani appuntamento per tutti gli innamorati dei libri? Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Bassani e delle altre biblioteche di Ferrara alla pagina: https://archibiblio.comune.ferrara.it/ ... cronacacomune.it FIERA DEL VINTAGE L'appuntamento a tema Carnevale e San Valentino - facebook.com facebook Promo di San Valentino per i tifosi bianconeri 20% di sconto con il codice “CUOREBIANCONERO” Leggi di più udinese.it/news/tifosi/pr… Acquista ora macron.com/it/merchandisi… x.com

