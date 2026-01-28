Incendio di un' auto vicino ad un bar-pizzeria | paura nel Salento

Un’auto è bruciata vicino a un bar-pizzeria a Ugento, in via San Rocco. L’incendio si è verificato nella tarda serata di ieri, creando panico tra i clienti e i passanti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme, evitando che il rogo si estendesse ad altri veicoli o edifici vicini. Nessuno è rimasto ferito, ma il rumore dell’incendio ha attirato l’attenzione di molti. La polizia sta ora indagando sulle cause del rogo.

Un'auto in fiamme nelle immediate vicinanze di un bar-pizzeria. L'incendio è avvenuto nella tarda serata di ieri alla periferia di Ugento (Lecce), in via San Rocco. Il rogo, scoppiato poco dopo le 23 per cause ancora in corso di accertamento, ha distrutto una Alfa Romeo 159 e vario materiale di scarto all'interno di un terreno. L'auto era di proprietà di un agricoltore di 57 anni e in uso al figlio 32 enne. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l'area. Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri del Norm di Casarano.

