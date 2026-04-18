bologna knockdown la grande boxe alla barca

Questa sera al Palazzetto della Barca di via Raffaello Sanzio si svolge la prima edizione di Bologna Knockdown, un evento di boxe organizzato da Kappao Factory. La manifestazione inizia alle 19.15 e vede protagonisti diversi pugili che si sfidano sul ring. L’appuntamento si inserisce in un calendario di incontri dedicati a questo sport, con l’obiettivo di promuovere incontri di pugilato di livello locale.

La boxe protagonista questa sera al Palazzetto della Barca di via Raffaello Sanzio: dalle 19.15 riflettori accesi per la prima edizione di Bologna Knockdown, manifestazione pugilistica organizzata da Kappao Factory. In programma undici match con un nutrito numero di atleti bolognesi. Si parte con la Gym Boxe, con Michele Pritoni (Kappao Factory) contro Marco Candido (Sempre Avanti), poi gli Under 19 con il 55 kg Alessio Ravesi (Barca Combat Club) contro Alì Asghar (Seconds Out) e ancora Gym Boxe con il 90 kg Stefano Vitale (Regis) contro Claudio Bonfiglioli (Sempre Avanti). A seguire la Boxe Elite, con il 71 kg Tommaso Rossi (Boxing Club...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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