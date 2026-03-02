Spettacolo e grande boxe alla ' Metato Boxing Night'

Sabato 28, il Palametato si è trasformato per la prima volta in un'arena del ring, ospitando la 'Metato Boxing Night'. La serata ha visto confronti tra pugili di diverse categorie, attirando un pubblico appassionato. La manifestazione ha portato sul ring diversi atleti, offrendo uno spettacolo di boxe che ha coinvolto gli spettatori presenti.

Successo per l'iniziativa promossa dalla collaborazione fra Pugilistica Galileo Galilei e il Boxing Team San Giuliano Terme Sabato 28, il Palametato, per la prima volta trasformato in un'arena del ring, ha vissuto la passione e l'adrenalina della 'Metato Boxing Night'. L'evento è nato dalla sinergia organizzativa tra la Pugilistica Galileo Galilei e il Boxing Team San Giuliano Terme, una collaborazione che ha l'obiettivo comune di far crescere i talenti del territorio e radicare la boxe nel tessuto sociale locale. Il programma si è aperto con l'attesissimo confronto interregionale femminile tra Toscana e Sicilia, una sfida di livello che ha visto le atlete toscane imporsi con un netto 4 a 1.

