Bologna i convocati per la Juventus | out Casale per infortunio l' esito degli esami

Per la partita di serie A tra Bologna e Juventus, l'allenatore ha convocato 24 calciatori. Tra i convocati, non figura il difensore che si è infortunato e ha effettuato gli esami che hanno confermato l’infortunio. Il match si disputerà alla 33ª giornata del campionato. La formazione del Bologna si prepara quindi senza uno dei suoi elementi di difesa.

Il Bologna, reduce dalla pesante eliminazione nei quarti di Europa League contro l'Aston Villa, si appresta a tornare in campo per la 33ª giornata di Serie A: sulla strada dei rossoblù ci sarà la Juventus, alla ricerca di preziosi punti in chiave Champions League. Ventiquattro i giocatori convocati da Italiano, che dovrà fare ancora una volta a meno di Skorupski, Dominguez e Casale. Quest'ultimo, come riporta il club con una nota ufficiale, è alle prese con una "distorsione alla caviglia sinistra". Le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno, ma per il match dell'Allianz Stadium, in programma per domani alle 20.45, è di sicuro out.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Bologna, i convocati per la Juventus: out Casale per infortunio, l'esito degli esami Notizie correlate Infortunio Casale, allarme Bologna: a rischio forfait contro la Juve? L’esito degli esamiAlaba Real Madrid, decisione presa: sarà addio a fine stagione? La rivelazione di Romano Allegri Milan, altro che addio: il piano del club per... Lazio, i convocati per la Fiorentina: out per infortunio Marusic e Maldini, l'esito degli esamiLa Lazio, reduce da quattro risultati utili consecutivi in campionato (tre vittorie e un pareggio), si appresta ad affrontare la Fiorentina per il... Altri aggiornamenti Temi più discussi: I convocati per #BFCAstonVilla; Bologna, i convocati per il Lecce: assenti Skorupski, Lykogiannis, Dallinga e Ferguson; I CONVOCATI PER BOLOGNA-LECCE; Bologna, i convocati per il Lecce: out Helland. Bologna, i convocati per la Juventus: out Casale per infortunio, l'esito degli esamiVentiquattro i giocatori selezionati da Italiano in vista del match contro i bianconeri, valido per la 33ª giornata di Serie A. Assente il difensore, alle prese con una distorsione ... msn.com I convocati del Bologna per la Juve: non c’è Casale, il motivo. La scelta su DallingaIl Bologna ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani sera all’Allianz Stadium contro la Juventus. Non sarà presente Casale che ha rimediato una distorsione alla caviglia sinistra. Non ... msn.com A poche ore dal Bologna https://mdst.it/4cv0J6C #SportMediaset facebook Si era smarrito sulla Tangenziale di Bologna, costringendo gli automobilisti a una serie di manovre pericolose per evitarlo. x.com