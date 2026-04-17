Un giocatore del Bologna ha subito un infortunio durante l’allenamento e si trova sotto osservazione medica. Dopo aver effettuato gli esami, si attende di conoscere l’entità dell’infortunio. La partita contro la Juventus potrebbe essere compromessa, a seconda dei risultati delle valutazioni cliniche. La società aspetta notizie ufficiali sul recupero del giocatore e sulla possibilità di convocarlo per la prossima sfida.

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© Calcionews24.com - Infortunio Casale, allarme Bologna: a rischio forfait contro la Juve? L’esito degli esami

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