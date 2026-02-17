Ponte al Pino scatta la seconda fase dei lavori | cosa cambia per la viabilità

Firenze, 17 febbraio 2026 – Proseguono i lavori al ponte al Pino. E da domani sera, 18 febbraio, scatta una nuova fase di avanzamento del cantiere. Ecco che in serata termineranno i lavori della prima fase dell’intervento propedeutico alla sostituzione della struttura ormai vetusta a cura di Rfi. Si tratta del rinforzo delle “spalle” di appoggio del cavalcaferrovia tramite la realizzazione di micropali. PRESSPHOTO Firenze Ponte al Pino posizionata nuova passerella pedonale. Foto Gianluca MoggiNew Press Photo Dalle 21 quindi scatterà la cantierizzazione successiva. Le lavorazioni interesseranno la corsia centrale riservata al Tpl, con conseguente riapertura alla circolazione della direttrice da via il Pratellino verso via Masaccio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

