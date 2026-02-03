Il tribunale reintegra un’operaia licenziata | per l’azienda era andata al mare invece di assistere la madre malata

Il tribunale ha deciso di reintegrare un’operaia di Forlì che era stata licenziata dall’azienda. La donna era stata accusata di essersi assentata per andare al mare invece di prendersi cura della madre malata. Dopo aver chiesto un congedo straordinario, l’azienda aveva deciso di licenziarla, ma il giudice ha stabilito che il licenziamento non era giustificato. La lavoratrice tornerà al suo posto di lavoro e riceverà anche un risarcimento equivalente a 12 mensilità.

È stata reintegrata sul posto di lavoro e risarcita con un' indennità di 12 mensilità un'operaia di Forlì licenziata con l'accusa di essere andata al mare invece di assistere la madre malata dopo aver chiesto un congedo straordinario. Per i giudici il suo allontanamento, deciso dall'azienda nel 2023, è stato ingiusto. Come raccontato dal Corriere della Sera, il datore di lavoro sulla base di una relazione investigativa interna aveva rilevato che la lavoratrice – una carrellista assunta a tempo indeterminato – aveva chiesto un congedo per dare assistenza alla madre ma in più occasioni era invece andata in uno stabilimento balneare di Cesenatico.

