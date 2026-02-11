Vicenza 15enne disabile fatto scendere dal bus | l'azienda si scusa e avvia procedimento contro l'autista

Da fanpage.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ragazzino di 15 anni con disabilità è stato fatto scendere da un autobus nel Vicentino. L’autista, secondo quanto riferiscono, gli avrebbe chiesto di scendere dopo che il ragazzo ha ammesso di aver dimenticato l’abbonamento. L’azienda dei trasporti si è subito scusata e ha avviato un procedimento contro il conducente. La famiglia del ragazzo si è detta sconvolta e chiede chiarimenti.

