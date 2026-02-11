Vicenza 15enne disabile fatto scendere dal bus | l'azienda si scusa e avvia procedimento contro l'autista

Un ragazzino di 15 anni con disabilità è stato fatto scendere da un autobus nel Vicentino. L’autista, secondo quanto riferiscono, gli avrebbe chiesto di scendere dopo che il ragazzo ha ammesso di aver dimenticato l’abbonamento. L’azienda dei trasporti si è subito scusata e ha avviato un procedimento contro il conducente. La famiglia del ragazzo si è detta sconvolta e chiede chiarimenti.

Un 15enne con disabilità è stato fatto scendere dal bus nel Vicentino dopo aver detto di aver dimenticato l'abbonamento. Nelle scorse ore sono arrivate le scuse dell'azienda: avviata una procedura di contestazione del comportamento del dipendente.

