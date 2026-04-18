A Bologna, la graduatoria provvisoria per il bando affitti 2025 mostra che circa 700 famiglie non riceveranno i fondi previsti. Le risorse disponibili risultano insufficienti rispetto alle domande ammissibili, creando una situazione di difficoltà per molte persone in cerca di supporto abitativo. La situazione evidenzia una discrepanza tra i fondi stanziati e le richieste presentate.

La graduatoria provvisoria per il bando affitti 2025 a Bologna ha delineato un quadro di forte pressione sociale, evidenziando come le risorse attualmente stanziate non siano sufficienti a coprire l’intero bacino di domande ammissibili. Su un totale di 3.383 istanze presentate agli uffici di Palazzo d’Accursio, l’analisi tecnica ha confermato la validità di 1.995 richieste, mentre 1.388 sono state scartate per mancanza dei requisiti necessari. Il divario tra domanda e disponibilità economica. I numeri pubblicati sul portale del Comune rivelano una sproporzione strutturale tra i bisogni delle famiglie e i fondi disponibili. La Regione Emilia-Romagna ha infatti destinato 1.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bologna, bando affitti: 700 famiglie restano senza fondi

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