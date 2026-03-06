Bonus affitti c' è la graduatoria | il Comune di Bari stanzia 3,6 milioni per 1.700 famiglie

Il Comune di Bari ha pubblicato la graduatoria del bonus affitti, destinando 3,6 milioni di euro a sostegno di 1.700 famiglie. In totale, sono 1.723 i cittadini baresi che potranno ricevere l'assegno destinato a coprire le spese di affitto. La ripartizione delle risorse si basa sui criteri stabiliti dall’amministrazione comunale. La lista completa dei beneficiari è ora disponibile pubblicamente.

L'elenco provvisorio pubblicato sul sito del Comune. L'assessore al Patrimonio Grasso: "Sostegno fondamentale garantito con fondi comunali". Le risorse reperite anche attraverso la lotta all'evasione Tari Sono 1723 in tutto i cittadini baresi che potranno avere accesso al 'bonus fitti' erogato dal Comune di Bari. La graduatoria provvisoria degli aventi diritto al contributo, relativo all'anno 2024, è stata pubblicata nelle scorse ore sul sito del Comune di Bari. Sono stati invece 864 le domande respinte. "Siamo soddisfatti di aver portato a termine un procedimento importante che consente di sostenere...