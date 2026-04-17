Bando affitti fondi per 1.200 famiglie | Attese altre risorse

Sul sito del Comune di Bologna è stata pubblicata la graduatoria provvisoria del “Bando affitto 2025”, destinato a 1.200 famiglie. Alla scadenza del termine, sono state presentate tre domande. Il bando prevede l’assegnazione di fondi per il sostegno alle spese di affitto e si attende l’arrivo di ulteriori risorse per ampliare le agevolazioni. La pubblicazione della graduatoria rappresenta un passo importante per il supporto alle famiglie in difficoltà abitativa.

È stata pubblicata sul portale del Comune di Bologna la graduatoria provvisoria relativa al “Bando affitto 2025” che scatta anche una fotografia del disagio abitativo in città: alla scadenza dei termini sono state 3.383 le domande totali pervenute agli uffici di Palazzo d'Accursio.Dopo.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Bando affitti: oltre 26mila euro di incentivi alle famiglieSono state 85 le domande presentate a seguito del bando per l’integrazione del canone di locazione, promosso dal Comune di Bibbiena per il 2026. Bando affitti per le famiglie: "Stanziamento raddoppiato col contributo della Regione"Sostenere le famiglie famiglie sarzanesi che si trovano ad affrontare difficoltà e incertezze legate al costo della vita. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Contributo per la locazione nel mercato privato; Bonus affitti a Bari, più di 1800 ammessi al bando: Per ogni beneficiario importo massimo di 2mila euro; Povertà in aumento. Contributi alle famiglie per pagare l’affitto; Bando INAIL 2025/2026. Bando affitti per le famiglie: Stanziamento raddoppiato col contributo della RegioneSostenere le famiglie famiglie sarzanesi che si trovano ad affrontare difficoltà e incertezze legate al costo della vita. Questa la scelta dell’amministrazione Ponzanelli che ieri mattina ha deciso di ... lanazione.it Sostegno alle famiglie . Bando affitti da 26mila euroAiuti dal Comune alle famiglie più disagiate per poter pagare il canone di affitto nel corso del 2026. Ai fondi stanziati dalla Regione Toscana, l’amministrazione comunale ne ha infatti aggiunti di ... lanazione.it BONUS AFFITTI 2026 – COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO L’Amministrazione comunale informa che è stato pubblicato il nuovo bando della Regione Siciliana per l’erogazione di contributi integrativi destinati al sostegno delle famiglie in difficoltà - facebook.com facebook