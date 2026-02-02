Sergio Ramos ospita vecchi amici tra vini pregiati e anguille | la cena da 15 mila euro finisce online

Sergio Ramos ha condiviso sui social una cena tra amici, con vini di alta qualità e anguille. La serata, però, ha fatto discutere: il conto si aggira intorno ai 15 mila euro e il tutto è finito online, scatenando polemiche sui social.

