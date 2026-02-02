Sergio Ramos ospita vecchi amici tra vini pregiati e anguille | la cena da 15 mila euro finisce online
Sergio Ramos ha condiviso sui social una cena tra amici, con vini di alta qualità e anguille. La serata, però, ha fatto discutere: il conto si aggira intorno ai 15 mila euro e il tutto è finito online, scatenando polemiche sui social.
Sergio Ramos ha pubblicato una serie di storie su una rimpatriata con vecchi amici che è costata un prezzo più che proibitivo a molti. Tra bottiglie di vino pregiato e cibo gourmet il difensore spagnolo, attualmente svincolato, per la cena ha speso oltre 15 mila euro: "Avrei dovuto fare lo chef".🔗 Leggi su Fanpage.it
