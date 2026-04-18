Boccia Pd bene incontro ' volenterosi' ma Hormuz è ancora chiuso

Un incontro tra rappresentanti di alcuni paesi e un gruppo di partecipanti desiderosi di trovare soluzioni è stato definito positivo da un politico del Partito Democratico. Tuttavia, l'accesso allo stretto di Hormuz rimane ancora chiuso, senza modifiche alla situazione attuale. La riunione si è concentrata sulla collaborazione e sulla volontà di dialogo, ma le condizioni di accesso ai punti strategici rimangono invariate.

"Non c'è dubbio che l'incontro di ieri con i cosiddetti 'volenterosi' rappresenti un fatto positivo sul piano della cooperazione internazionale. Ma la realtà è che, alla luce delle notizie di queste ore, la pace ancora non c'è e lo Stretto di Hormuz resta di fatto chiuso, esposto a tensioni e tutt'altro che pienamente operativo". Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia. "Prima di avventurarsi in missioni dal perimetro ancora incerto - è l'invito -, il governo deve dire con chiarezza cosa intende fare per sostenere le imprese italiane che stanno pagando un prezzo altissimo. Parliamo di navi ferme da settimane, di merci bloccate e in molti casi deperite, di contratti a rischio e di filiere produttive sotto pressione.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Boccia (Pd), bene incontro 'volenterosi', ma Hormuz è ancora chiuso Notizie correlate Iran, Khamenei parla ma non compare: "Hormuz chiuso". Ancora scontri in LibanoNuovo giorno di guerra in Iran, dove dopo giorni di silenzio sono arrivate le prime dichiarazioni della nuova Guida Suprema Mojtaba Khamenei. Khamenei jr parla ma è ancora invisibile. Niente scorta Usa: Hormuz resta chiusoIl primo messaggio alla nazione attribuito alla nuova Guida suprema dell’Iran, Mojtaba Khamenei, solleva più interrogativi che certezze. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Boccia (Pd), bene incontro 'volenterosi', ma Hormuz è ancora chiuso. Boccia (Pd), bene incontro 'volenterosi', ma Hormuz è ancora chiusoNon c'è dubbio che l'incontro di ieri con i cosiddetti 'volenterosi' rappresenti un fatto positivo sul piano della cooperazione internazionale. (ANSA) ... ansa.it Boccia (Pd): incontro saltato? Chiedete il perché a Di MaioRoma, 27 ago. (askanews) – Non c’è molto da dire, quando c’è una mediazione ci si mette nei panni dell’altro ma i panni del Pd sono profondamente diversi da quelli della Lega. Così Francesco Boccia, ... affaritaliani.it