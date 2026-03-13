Khamenei jr parla ma è ancora invisibile Niente scorta Usa | Hormuz resta chiuso

Il figlio del leader supremo ha rilasciato un messaggio senza apparire in pubblico, mentre le autorità iraniane continuano a mantenere il transito nello stretto di Hormuz senza scorta degli Stati Uniti. La regione resta tesa, con minacce di vendetta da parte di Teheran e la Casa Bianca che ha dichiarato di non garantire la sicurezza delle petroliere che attraversano il tratto di mare strategico.

Il primo messaggio alla nazione attribuito alla nuova Guida suprema dell'Iran, Mojtaba Khamenei, solleva più interrogativi che certezze. Il discorso, trasmesso dalla televisione di Stato, non è stato pronunciato dal leader in persona: il testo è stato letto da una speaker, senza immagini né registrazioni audio. Proprio questo dettaglio alimenta i dubbi di numerosi osservatori, secondo i quali Mojtaba Khamenei potrebbe trovarsi in condizioni gravi o, comunque, non essere in grado di esercitare pienamente il potere ma c'è chi crede che sia morto da giorni. Il testo contiene comunque alcune indicazioni politiche rilevanti. Si afferma la volontà di mantenere relazioni con i Paesi vicini: «Dobbiamo avere buoni rapporti con i nostri vicini e siamo pronti a migliorare le relazioni con i Paesi della regione».