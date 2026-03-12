In Iran, dopo giorni di silenzio, la Guida Suprema Mojtaba Khamenei ha rilasciato le sue prime dichiarazioni, mentre si segnala la chiusura dello stretto di Hormuz. Nel frattempo, continuano gli scontri in Libano, con nuove tensioni e scontri tra le parti coinvolte. La situazione rimane tesa in entrambe le aree, con notizie di movimenti e interventi delle forze di sicurezza.

Nuovo giorno di guerra in Iran, dove dopo giorni di silenzio sono arrivate le prime dichiarazioni della nuova Guida Suprema Mojtaba Khamenei. Ma lui non si è presentato. A leggere le sue parole, infatti, è stato uno speaker della tv di Stato e questo ha riacceso gli interrogativi sulle reali condizioni di salute del figlio dell'Ayatollah che ieri la Cnn aveva descritto come "ferito al piede" e con "lacerazioni in volto". Nel comunicato, Khamenei ribadisce l'impegno di seguire le orme del defunto padre Alì e giura di vendicare "il sangue dei martiri". E sulle basi Usa nella regione, Teheran annuncia che continuerà a bersagliarle se non verranno chiuse.

© Iltempo.it - Iran, Khamenei parla ma non compare: "Hormuz chiuso". Ancora scontri in Libano

