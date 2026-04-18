Bocchettoni in piscina il rischio nascosto | un altro bambino morto a Latina Cosa sta succedendo?

Un bambino di sette anni è deceduto oggi a seguito di un incidente in una piscina a Suio Terme, nel comune di Castelforte, provincia di Latina. L’incidente si è verificato in un'area dove sono presenti bocchettoni di aspirazione dell’acqua, il che ha sollevato preoccupazioni sulla presenza di potenziali rischi nascosti legati a questi dispositivi. La vittima è stata soccorsa sul posto, ma purtroppo le operazioni di rianimazione non sono state sufficienti.

Un altro bambino, di 7 anni, è morto annegato oggi a Suio Terme, nel comune di Castelforte, in provincia di Latina. Tra le ipotesi, quasi certe, quella che il bambino sia stato risucchiato da uno dei bocchettoni della piscina della struttura, che è stata sequestrata. La salma del bambino è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. Un caso tragicamente simile a quello di Matteo Brandimarti, il ragazzo di 12 anni morto dopo essere rimasto incastrato nel bocchettone di una piscina termale a Pennabilli, in provincia di Rimini. Alle verifiche, delle quali si occuperanno i militari dell’Arma del comando provinciale di Latina, il compito di stabilire cosa sia successo, accertando eventuali responsabilità della struttura termale, una delle più all’avanguardia del sud della provincia di Latina.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Bocchettoni in piscina, il rischio nascosto: un altro bambino morto a Latina. Cosa sta succedendo? Notizie correlate Leggi anche: "Liti furiose tra Harry e Meghan, a rischio il matrimonio": cosa sta succedendo Kolo Muani alla Juve, anche un altro club si è mosso per il centravanti francese. Che cosa sta succedendo in queste oreCalciomercato Juve LIVE: Kolo Muani, ritorno di fiamma? Osimhen ammicca ai bianconeri Celik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Morto il 12enne risucchiato dal bocchettone della piscina; Bambino risucchiato dal bocchettone di una piscina a Rimini, dichiarata la morte cerebrale; Rimini, il bimbo risucchiato dal bocchettone in piscina: tre indagati per omicidio. Aveva un piede incastrato; Bambino risucchiato dal bocchettone della vasca idromassaggio in una Spa: è grave - 08/04/2026. Latina, bimbo di 7 anni muore annegato in piscina a Suio TermeUn bambino di 7 anni è morto annegato oggi, sabato 18 aprile, a Suio Terme, nel comune di Castelforte, in provincia di Latina. Sul posto, insieme ai carabinieri della Compagnia di Formia, sono ... adnkronos.com Tragedia alle terme di Suio, bimbo di 7 anni muore in piscina, forse risucchiato da un bocchettoneOggi, 18 aprile 2026, verso le 13, è morto per annegamento un altro bambino, di 7 anni, in un'altra piscina, questa volta in provincia di Latina. Dalle prime valutazioni sembrerebbe che anche lui è ... tg.la7.it «Infiltrazioni all’Auditorium Mai state forse è dipeso dai bocchettoni dell’aria». La risposta dell'assessore Pozzi all'interrogazione di Andreolli (Lega) facebook