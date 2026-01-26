In queste ore si intensificano le voci di mercato riguardanti Kolo Muani, il centravanti francese che interessa alla Juventus. Oltre ai bianconeri, un altro club ha mostrato interesse per il calciatore, alimentando le trattative e le possibili evoluzioni della situazione. Resta da capire quale sarà la destinazione finale del giocatore e come si svilupperanno le prossime settimane di mercato.

Kolo Muani alla Juve, anche un altro club si è mosso per il centravanti francese. Che cosa sta succedendo in queste ultime ore. La Juventus continua a scandagliare il mercato internazionale alla ricerca della pedina giusta per completare il reparto offensivo, non lasciando nulla di intentato in questi giorni frenetici. Dopo aver percepito le difficoltà insormontabili per arrivare a Youssef En-Nesyri, la dirigenza ha deciso di riaccendere i riflettori su un obiettivo di alto profilo che sembrava sfumato. Secondo quanto spiegato dettagliatamente da Fabrizio Romano durante un Q&A sul suo canale YouTube, il nome di Randal Kolo Muani è tornato prepotentemente d’attualità negli uffici della Continassa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Kolo Muani alla Juve, anche un altro club si è mosso per il centravanti francese. Che cosa sta succedendo in queste ore

Negli ultimi giorni si è intensificato il discorso sul rinnovo di Luciano Spalletti con la Juventus.

Nel calciomercato della Juventus, l’attenzione si concentra sull’attacco, dove al momento sembra aver preso il sopravvento un particolare giocatore.

