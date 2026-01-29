Liti furiose tra Harry e Meghan a rischio il matrimonio | cosa sta succedendo

Da mesi si susseguono voci di forti tensioni tra Harry e Meghan. Le discussioni sarebbero diventate così frequenti e accese da mettere in crisi il loro rapporto. Le liti, secondo quanto si dice, sono intense e potrebbero aver superato il limite, lasciando in forse il futuro del matrimonio.

