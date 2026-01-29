Liti furiose tra Harry e Meghan a rischio il matrimonio | cosa sta succedendo

Da mesi si susseguono voci di forti tensioni tra Harry e Meghan. Le discussioni sarebbero diventate così frequenti e accese da mettere in crisi il loro rapporto. Le liti, secondo quanto si dice, sono intense e potrebbero aver superato il limite, lasciando in forse il futuro del matrimonio.

C'è maretta tra Harry e Meghan. Anzi, proprio di "liti furiose" parlano le voci che indicano la coppia discutere animatamente dallo scorso dicembre al punto da mettere a rischio il loro matrimonio. Oggetto del contendere la privacy dei figli, sulla quale lui è intransigente, tanto che vorrebbe.🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

