Bocce la Cenerentola Le due società lamentano spazi e sostegni pubblici | Non è sport per vecchi

Nel mondo delle bocce, due società si trovano a confrontarsi con difficoltà legate a spazi e sostegni pubblici. Una di queste, attiva da diversi anni, denuncia la mancanza di interesse nella città di Carrara, mentre l’altra ha ormai accettato la situazione. La questione riguarda anche il sostegno finanziario e le risorse disponibili, elementi che sembrano penalizzare questa disciplina rispetto ad altri sport.

"A Carrara le bocce non interessano". E’ questa l’amara conclusione che arriva dal mondo del pallino e delle sfere di metallo, dove una società vive da anni con la spada di Damocle sulla testa, mentre un’altra invece è ormai rassegnata. Concepite nell’immaginario collettivo solo come passatempo per pensionati, in realtà, oltre ad una funzione sociale, le bocce svolgono anche attività agonistica nazionale o interregionale, ma all’ombra delle Apuane anche loro soffrono della crisi degli impianti sportivi. A fare il punto sulla situazione sono il ’Litorale’ di Marina e la ’Bernardo Rossi’ di Fossone. Nata negli ’50 del secolo scorso, un paio di...🔗 Leggi su Lanazione.it

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