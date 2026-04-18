All'Olimpico si è udito un forte boato al termine dell'intervento di un allenatore, seguito da uno striscione esposto dalla curva sud che recitava:

Applausi e un boato al momento delle formazioni. L’Olimpico supporta Gian Piero Gasperini al termine di una settimana complicata e a pochi minuti dalla sfida delicata contro l’Atalanta. Il tecnico è stato accolto da cori e applausi già al momento dell’arrivo del pullman quando alcune decine di tifosi erano pronti ad aspettarli. “Forza Mister, siamo con te”, ha urlato uno di loro. Gasp ha alzato la mano per ringraziare, ha sorriso per poi entrare nella pancia di un Olimpico sold out. Al momento della letture delle formazioni dopo che lo speaker ha pronunciato il nome del tecnico è partito un boato e un lungo applauso. Poco dopo la Curva Sud ha dedicato due striscioni al momento, senza prendere le parti di Gasperini o Ranieri.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Boato all'Olimpico per Gasp, poi lo striscione della Sud: "Basta, la Roma prima di tutto e tutti”

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Un boato che ha svegliato moltissimi residenti in loco. Tanta paura alle prime luci dell'alba. - facebook.com facebook