Europa League l’Olimpico da brividi non basta | la Sud fischia

Nella serata di Europa League, l’Olimpico ha visto una partita intensa tra Roma e il suo avversario. La gara si è conclusa con un risultato di 4-3 in favore degli ospiti, dopo una rimonta della squadra di casa che ha portato la partita ai supplementari. La Sud ha fischiato la squadra, mentre la partita ha visto la Roma rimontare due volte prima di cedere nel finale.

Le magiche notti europee dell’Olimpico diventano “ Sere nere ” come cantava Tiziano Ferro. Dopo l’1-1 del Dall’Ara, la Roma non sfrutta il fattore casa: è costretta a rimontare due volte e cede al definitivo 4-3 di Cambiaghi al supplementare. Per il secondo anno consecutivo i giallorossi vengono eliminati agli ottavi di Europa League. Un Olimpico insuperabile, l’unico a meritare la scena. Il fattore campo non ha deluso le aspettative: lo Stadio Olimpico, trascinato dalla Curva Sud, si è fatto trovare pronto per quello che era, ad oggi, l’appuntamento più importante della stagione. Sessantamila tifosi, sessantamila voci e sessantamila bandiere, la Lupa al centro della Sud, tanto giallo e tanto rosso. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Europa League, l’Olimpico da brividi non basta: la Sud fischia Articoli correlati Tabelloni Champions League, Europa League, Conference League: derby Roma-Bologna, brividi per l’AtalanttaSono stati sorteggiati i tabelloni della fase a eliminazione diretta (dagli ottavi alla finale) per le tre Coppe Europee di calcio, con il... Roma Bologna, l’Olimpico prepara una coreografia show per il match di Europa League: cosa chiede la Curva Sud al resto dello stadio per spingere i giallorossiBoga ha stregato la Juventus: nessun dubbio sul riscatto! Da separato in casa al Nizza a trascinatore dei bianconeri, dentro al suo magic moment... Aggiornamenti e notizie su Europa League Temi più discussi: Europa League: Roma-Bologna, sfida senza appello all'Olimpico; Europa League: la Roma si prepara per il Bologna. L'Olimpico suona la carica; Roma vs Bologna | UEFA Europa League 2025/26; Europa League: Roma-Bologna, sfida senza appello all’Olimpico. Il derby di Europa League è del Bologna, Roma battuta 4-3 ai supplementari: spettacolo all’OlimpicoLa squadra di Italiano espugna l'Olimpico 4-3 ai supplementari: inutile la rimonta giallorossa da 1-3 a 3-3, decide la rete di Cambiaghi al 111' ... fanpage.it Europa League e Conference, Bologna e Fiorentina ai quarti di finaleIn Europa League è il Bologna ad accedere ai quarti di finale battendo 4-3 la Roma al termine dei tempi supplementari. I tempi regolamentari erano terminati 3-3. Il Bologna affronterà gli inglesi dell ... tg24.sky.it #EuropaLeague, #AstonVilla col bis. #Porto ancora ok 2-0 a #Lille e #Stoccarda, va in gol anche #Bailey @sergiocarloni_ x.com ! Alla fine il derby in Europa League lo vince il Bologna: il gol, siglato nel secondo tempo supplementare da Cambiaghi, decide il match. Ai quarti la squadra di Italiano affronterà l’Aston V - facebook.com facebook