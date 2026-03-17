Lazio Milan spunta il comunicato dei tifosi sullo striscione vietato | la protesta biancoceleste esplode dopo il divieto

Dopo la partita tra Lazio e Milan, i tifosi biancocelesti hanno diffuso un comunicato riguardo allo striscione vietato che aveva intenzione di esporre. La protesta si è intensificata a causa del divieto di mostrare quella coreografia, creando tensione tra i supporter e le autorità. La partita, terminata con una vittoria per la Lazio, si è conclusa con un clima di polemica legato alla censura di quella protesta.

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