Blitz in un' abitazione di Quarto 29enne portato via in manette

Nella giornata di ieri, i carabinieri della tenenza di Quarto hanno eseguito un'operazione che ha portato all'arresto di V.C., 29 anni, residente nel comune, già sottoposto agli arresti domiciliari. L'intervento è avvenuto in un'abitazione di Quarto, garantendo il rispetto delle procedure previste. L’arresto si inserisce nelle attività di controllo del territorio volte a garantire la sicurezza pubblica.

I carabinieri della tenenza di Quarto hanno arrestato V.C., 29 anni, del posto, già sottoposto agli arresti domiciliari. Durante un controllo nell'abitazione, i militari hanno trovato e sequestrato quattro panetti di hashish per un peso complessivo di 106 grammi e 28 dosi di cocaina, oltre a un

Hashish già diviso in dosi e bilancino in casa, in manette 29enneNella mattinata di ieri, 4 gennaio 2026, a San Nicola la Strada, un uomo di 29 anni è stato arrestato durante un'operazione anti-droga.

