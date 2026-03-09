Fabbrica abusiva lavoratori in nero | il blitz della polizia metropolitana

La polizia metropolitana di Napoli ha sequestrato un opificio abusivo a San Giorgio a Cremano. Durante l'operazione sono stati identificati alcuni lavoratori impiegati in nero all’interno dell’edificio. Nessun dettaglio è stato fornito sui proprietari o sui responsabili dell’attività. L’intervento si è concluso con il sequestro dell’immobile e l’evacuazione degli operai presenti sul sito.

La scoperta in via Cupa Mannini a San Giorgio a Cremano. L'attività, estesa su 700 metri quadrati, era priva delle autorizzazioni ambientali e scaricava reflui in fogna senza trattamento Un opificio abusivo è stato sequestrato a San Giorgio a Cremano dalla polizia metropolitana di Napoli. L'attività si trovava in via Cupa Mannini 5 e occupava una superficie di circa 700 metri quadrati. All'interno venivano svolte operazioni di fusione, lavorazione, trasformazione, verniciatura e trattamento di prodotti metallici e non metallici. Il proprietario è stato denunciato. Durante i controlli è emerso che l'impianto era privo delle necessarie autorizzazioni ambientali.