Blitz a Cremano | 5 lavoratori in nero e reflui tossici

Durante un'operazione della polizia metropolitana a San Giorgio a Cremano, sono stati scoperti cinque lavoratori impiegati senza contratto e la presenza di reflui tossici nell’area. L’intervento ha portato al sequestro di materiali illegali e alla chiusura di un’attività industriale non autorizzata. L’azione si è svolta questa mattina, con l’obiettivo di contrastare il lavoro nero e l’inquinamento ambientale.

Nel cuore di San Giorgio a Cremano, un'attività industriale illegale è stata smantellata dalla polizia metropolitana in un'azione decisa. L'intervento ha portato al sequestro di un opificio abusivo situato in via Cupa Mannini 5, dove operavano lavoratori non registrati e venivano scaricati reflui pericolosi senza trattamento. La scoperta avviene mentre le autorità verificano il rispetto delle norme ambientali e del diritto del lavoro. L'impianto occupava una superficie di circa 700 metri quadrati ed era dedicato alla fusione e lavorazione di materiali metallici e non metallici. Durante l'ispezione sono emerse gravi irregolarità: mancavano le autorizzazioni per lo scarico dei reflui e per le emissioni atmosferiche.