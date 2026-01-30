La droga era pronta per lo spaccio blitz della Polizia al Cardeto | giovane trovato con cocaina e hashish

La Polizia di Ancona ha arrestato un giovane durante un blitz al Cardeto. La droga, cocaina e hashish, era già pronta in dosi per essere venduta. Gli agenti hanno trovato il ragazzo con il materiale suddiviso e pronto per lo spaccio. Il giovane è stato portato in commissariato.

Per il giovane, difeso dall'avvocato Edoardo Massari, è scattato l’arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio ANCONA – Sorpreso con la droga già suddivisa in dosi e pronta per essere immessa nelle piazze di spaccio. E' quanto scoperto dalla polizia di Ancona che ha arrestato un giovane di origini tunisine, poco più che ventenne, fermato durante un controllo nella mattinata ieri. Il controllo è scattato poco prima delle 11 nei pressi del parco del Cardeto, dove due equipaggi della Squadra Volanti sono intervenuti all'interno del terreno di una villa privata.🔗 Leggi su Anconatoday.it Approfondimenti su Polizia Ancona Cocaina pronta per lo spaccio, blitz della Polizia: arrestato 26enne La Polizia di Stato ha arrestato un giovane di 26 anni a San Martino Valle Caudina. La droga pronta per lo spaccio e l'auto come deposito: pusher catanese "tradito" dall'odore di hashish Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Polizia Ancona Argomenti discussi: Con 17 dosi di cocaina in sala da pranzo: scatta l'arresto in flagranza; Padre e figlio continuano a spacciare dagli arresti domiciliari: in casa hanno in minimarket della droga; Nascondeva 200 grammi di cocaina alla caviglia: arrestato 34enne a Pasian di Prato; Sirmione, cocaina pronta per lo spaccio nascosta in camera da letto: in manette. Vairano Patenora, droga e contanti in auto a noleggio: pusher albanese finisce in carcereVairano Patenora (Caserta) - Si muoveva in un’area periferica, lontano da sguardi indiscreti, con la droga pronta per essere ceduta. È qui che, nella serata ... pupia.tv Roma, bomba pronta a esplodere su un'auto radiocomandata: «Era in grado di uccidere». Sequestrati 16 chili di drogaUn ordigno esplosivo caricato su un'auto telecomandata. E poi 16 chili di droga, hashish e marijuana. Gli agenti della squadra Mobile stanno ancora definendo i contorni della perquisizione eseguita ... ilmessaggero.it Acerra: sorpresi a cedere droga. La Polizia di Stato trae in arresto due soggetti | https://shorturl.at/qgzQm - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.