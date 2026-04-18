La Polizia ha eseguito un blitz in un appartamento nel Napoletano, trovando cocaina, denaro e un bilancino di precisione. Durante l’operazione, sono stati sequestrati diversi involucri di droga e una somma di denaro contante. I controlli rientrano in una serie di servizi straordinari volti a contrastare la detenzione illegale di armi e il traffico di stupefacenti nella zona.

Tempo di lettura: < 1 minuto Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti. Nella mattinata di giovedì, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 33enne e una 28enne di Torre del Greco per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, gli agenti del Commissariato di Torre del Greco, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione dei predetti, dove hanno rinvenuto 5 involucri di cocaina del peso di 53 grammi, un bilancino di precisione e 1750 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Blitz della Polizia nel Napoletano: cocaina, soldi e bilancino in un appartamento

Blitz antidroga in provincia Napoli, 9 arresti dei Carabinieri

Notizie correlate

Leggi anche: Blitz all'alba in un appartamento del centro: droga e soldi nel quartier generale dello spaccio

Leggi anche: Milano, blitz della polizia nell'appartamento di uno spacciatore in zona Bruzzano

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Maxi operazione a Rogoredo, treni fermi e 300 agenti in campo: il bilancio del blitz tra boschetto e stazioni; Blitz della polizia a Quezzi: scoperto bosco della droga, arrestata una coppia; Maxi-blitz contro la ‘ndrangheta: 54 arresti in diverse province. C’è anche l’ex capo ultrà dell’Inter Marco Ferdico; Musica, affollamenti e uscite bloccate, sul Lago di Garda effetto Crans Montana: blitz della polizia e ordinanze. In estate stretta su locali.

Vestiti, maglie, gonne e pantaloni non a norma e venduti al mercato: blitz della polizia locale, sequestrati oltre 300 capi d'abbigliamentoMONFALCONE. Abbigliamento non a norma venduto al mercato, blitz della polizia locale: sequestrati 326 capi senza etichetta obbligatoria. Il fatto è successo a Monfalcone dove la polizia locale, impegn ... ildolomiti.it

Garbagnate, blitz della Polizia locale nell’autofficina: rifiuti speciali in cortile e multa da 16.500 euroGarbagnate, blitz della Polizia locale nell'officina meccanica trovati rifiuti speciali, scatta la maxi multa. Un’operazione di controllo mirata, condotta ... ilnotiziario.net

LE NOTIZIE DI OGGI Tentata rapina in pieno giorno in piazza Libertà: fermato un uomo armato di coltello https://www.triesteallnews.it/2026/04/tentata-rapina-in-pieno-giorno-in-piazza-liberta-fermato-un-uomo-armato-di-coltello/ Blitz della Polizia di St facebook