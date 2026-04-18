Blitz della Polizia nel Napoletano | cocaina soldi e bilancino in un appartamento

Da anteprima24.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polizia ha eseguito un blitz in un appartamento nel Napoletano, trovando cocaina, denaro e un bilancino di precisione. Durante l’operazione, sono stati sequestrati diversi involucri di droga e una somma di denaro contante. I controlli rientrano in una serie di servizi straordinari volti a contrastare la detenzione illegale di armi e il traffico di stupefacenti nella zona.

Tempo di lettura: < 1 minuto Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti. Nella mattinata di giovedì, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 33enne e una 28enne di Torre del Greco per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, gli agenti del Commissariato di Torre del Greco, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione dei predetti, dove hanno rinvenuto 5 involucri di cocaina del peso di 53 grammi, un bilancino di precisione e 1750 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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