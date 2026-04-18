Blitz antidroga a Sommacampagna | arrestato 20enne

Giovedì mattina, i carabinieri di Sommacampagna hanno effettuato un'operazione antidroga presso l'abitazione di un ragazzo di 20 anni. L'intervento ha avuto come obiettivo una perquisizione personale e locale, in seguito a un decreto emesso dalle autorità. Durante l'operazione, sono stati sequestrati sostanze stupefacenti e sono stati eseguiti controlli che hanno portato all'arresto del giovane coinvolto.

Nuovo colpo contro lo spaccio di stupefacenti da parte dei carabinieri scaligeri. L'operazione è scattata giovedì mattina, 16 aprile, quando i militari di Sommacampagna hanno raggiunto l'abitazione di un 20enne del posto per dare esecuzione a un decreto di perquisizione personale, locale e.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Violato il divieto di dimora dopo il blitz antidroga in stazione: un 20enne finisce in carcereEra già finito al centro del maxi blitz svoltosi a fine febbraio nell'area della stazione e dei giardini Speyer. Operazione antidroga, arrestato pusher 20enne con 50 dosi pronte alla venditaLa Spezia, 8 aprile 2026 – Un intervento mirato della polizia locale spezzina ha portato ieri al fermo di un giovane pusher nel cuore del quartiere...