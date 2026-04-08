Nella giornata di ieri, la polizia locale di La Spezia ha arrestato un giovane di 20 anni nel quartiere Umbertino. Durante un’operazione antidroga, gli agenti hanno sequestrato circa 50 dosi di sostanza stupefacente pronte per essere vendute. L’operazione si inserisce nelle attività di controllo volte a contrastare lo spaccio di droga nel centro cittadino.

La Spezia, 8 aprile 2026 – Un intervento mirato della polizia locale spezzina ha portato ieri al fermo di un giovane pusher nel cuore del quartiere Umbertino, confermando l’attenzione degli agenti nella prevenzione e repressione dello spaccio in città. L’operazione, condotta dal Nucleo di polizia giudiziaria, si è conclusa intorno alle ore 15.30 di mercoledì, con il sequestro di circa 50 grammi di sostanza stupefacente, suddivisa in dosi pronte alla vendita. Gli agenti, in servizio in abiti civili, hanno notato lungo corso Cavour un giovane già noto alle forze dell’ordine, il cui atteggiamento sospetto e guardingo ha subito attirato l’attenzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Operazione antidroga, arrestato pusher 20enne con 50 dosi pronte alla vendita

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