Nella serata, i carabinieri hanno effettuato un intervento nel porto di Napoli, dove hanno scoperto un ingente carico di sostanze stupefacenti nascosto all’interno di un camion. Durante le operazioni sono stati arrestati due uomini, ritenuti coinvolti nel traffico illecito. Le forze dell’ordine hanno sequestrato la merce e avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’operazione. L’intervento si inserisce in un’azione più ampia di contrasto al traffico di droga nella zona.

Tempo di lettura: 2 minuti Duro colpo al traffico di droga. È da poco tramontato il sole e i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Stella perlustrano le arterie principali della città partenopea. Siamo nella parte adiacente all’ingresso del porto di Napoli quando viene notato un camion parcheggiato. I militari si avvicinano, non capiscono perché sia li fermo. All’interno dell’abitacolo due uomini. Il guidatore abbassa il finestrino. I carabinieri vogliono identificarli. Alla guida un 54enne spagnolo, incensurato. A fargli compagnia Abdelali Amraoui, 38enne marocchino, già noto alle forze dell’ordine. I due sono restii al controllo e quell’atteggiamento non convince.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Blitz al porto di Napoli, nel camion un carico enorme di droga: due arresti

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