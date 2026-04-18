Nella zona tra i quartieri Magliana e Villa Bonelli a Roma Eur, i Carabinieri hanno effettuato un’operazione di controllo che ha portato all’arresto di tre persone e alla denuncia di un’altra. Durante le attività sono stati sequestrati sostanze stupefacenti, mentre le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli nella zona. L’intervento si inserisce in un’azione più vasta di contrasto alla criminalità nel quartiere.

I Carabinieri della compagnia di Roma Eur hanno condotto un’operazione di controllo capillare tra i quartieri Magliana e Villa Bonelli, portando all’arresto di tre individui e alla denuncia di un altro. L’intervento, che ha coinvolto l’identificazione di ben 110 persone e il controllo di 48 veicoli, si è concentrato sulla prevenzione delle attività criminali predatori e sullo spaccio di stupefacenti, oltre al monitoraggio della viabilità locale. L’attuazione delle direttive prefettizie nel quadrante Eur. L’attività operativa non è stata un evento isolato, ma rientra nelle strategie di sicurezza coordinate dal Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blitz a Roma Eur: 3 arresti e droga tra Magliana e Villa Bonelli

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