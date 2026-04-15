Roma blitz contro la vecchia Magliana | 13 arresti tra droga e armi

A Roma, i carabinieri hanno effettuato un'operazione nel quartiere della Magliana, arrestando 13 persone coinvolte in un giro di droga e armi. Tra gli arrestati c'è anche una figura nota legata alla vecchia banda criminale della zona. L'azione delle forze dell'ordine ha portato al sequestro di sostanze stupefacenti e armi da fuoco. L'intervento si inserisce in un’indagine più ampia sulla criminalità nel quadrante ovest della capitale.

I carabinieri hanno colpito un nucleo criminale che operava nel quadrante ovest della capitale, portando a termine un'operazione che ha l'arresto di Raffaele Pernasetti, figura storica legata alla vecchia Banda della Magliana. Il blitz ha generato un totale di 13 misure cautelari, smantellando una struttura capace di coordinare traffici illeciti tra zone come il Trullo, Corviale e la Magliana Nuova. L'eredità criminale e le rotte del quadrante ovest L'inchiesta non si limita a un semplice seques .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma, blitz contro la vecchia Magliana: 13 arresti tra droga e armi Leggi anche: Maxi blitz a Roma, 13 arresti: in carcere anche esponente della Banda della Magliana Tredici arresti per droga a Roma, c'è anche ex della Banda MaglianaTredici arresti dei carabinieri a Roma per traffico di droga, porto abusivo di armi, ricettazione, tentato omicidio e lesioni.