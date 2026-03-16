I carabinieri della Compagnia di Voghera, con il supporto dell’Ispettorato del lavoro di Pavia e del Nucleo antisofisticazione di Cremona, hanno sequestrato due locali situati in Oltrepò, uno a Voghera e l’altro a Codevilla. Durante i controlli sono stati riscontrati lavoratori in nero e gravi problemi di igiene, con sanzioni complessive che hanno raggiunto i 66 mila euro.

VOGHERA (Pavia) Sanzioni per un totale di 66mila a due locali di Voghera e Codevilla dove i carabinieri della Compagnia di Voghera, coadiuvati dai colleghi dell’Ispettorato per il lavoro di Pavia e del Nucleo antisofisticazione e sanità di Cremona, hanno trovato lavoratori in nero e scarsa igiene. È pesante il bilancio del servizio coordinato ad alto impatto. Nel mirino dei controlli interforze sono finiti due noti locali. I militari hanno passato al setaccio le posizioni lavorative dei dipendenti, il rispetto delle norme igienico-sanitarie e la sicurezza sui luoghi di lavoro riscontrando diverse criticità. Il primo intervento a Voghera. L’ispezione dei Nas ha portato alla luce irregolarità sanitarie sanzionate con multe per 3mila euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sigilli a due locali in Oltrepò: "Lavoro nero, scarsa igiene"

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