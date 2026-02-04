Lavoratori in nero scarsa igiene e vie di fuga con ostacoli | multati un ristoratore e un commerciante

Due attività commerciali sono finte sotto la lente dei controlli. Durante un’ispezione, le forze dell’ordine hanno multato un ristoratore e un commerciante per aver impiegato quattro lavoratori in nero. Le verifiche hanno anche scoperto scarse condizioni di igiene e vie di fuga bloccate da ostacoli. Inoltre, sono stati riscontrati scaffali a rischio crollo e operai che guidavano i carrelli elevatori senza aver conseguito il patentino necessario. Le autorità hanno preso provvedimenti immediati e sanzioni per tutte le irregolarità

