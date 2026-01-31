Ucraina nel gelo e nel blackout | guasto tecnico manda in tilt la rete elettrica

L’Ucraina sta vivendo un blackout diffuso che ha lasciato milioni di persone senza corrente. Il guasto alla rete di distribuzione non è legato ai bombardamenti russi, ma a un problema tecnico grave. Le autorità stanno cercando di ripristinare la situazione il prima possibile, mentre molte zone restano al freddo e senza elettricità. La crisi mette sotto pressione i servizi e le famiglie già provate dalla guerra.

Gran parte dell’ Ucraina è piombata nel blackout elettrico a causa di un grave problema tecnico alla rete di distribuzione, non direttamente riconducibile ai bombardamenti russi. L’emergenza arriva mentre l’inverno stringe la morsa, con temperature minime fino a -28 gradi nell’area di Kiev, e gli attacchi con droni e missili continuano nonostante l’annuncio della cosiddetta “tregua del gelo”. Il presidente Volodymyr Zelensky ha incaricato il ministro dell’Energia di intervenire con urgenza per stabilizzare il settore energetico, dopo che l’interruzione di corrente ha interessato diverse regioni del Paese. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Ucraina nel gelo e nel blackout: guasto tecnico manda in tilt la rete elettrica Approfondimenti su Ucraina Gelo Ucraina, Kiev: vasto blackout nel Paese per guasto tecnico Un blackout improvviso ha colpito gran parte dell’Ucraina questa mattina. Ucraina, pesante blackout in gran parte del paese: “Guasto tecnico” Un blackout colossale ha colpito gran parte dell’Ucraina. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Ucraina Gelo Argomenti discussi: Ucraina, massiccia ondata di bombardamenti russi: milioni al buio e al gelo; La misura della ferocia nella guerra tra Russia e Ucraina - Pierre Haski; SOS: riscaldiamo l’Ucraina; Ucraina, Putin accetta la tregua d’inverno ma il Paese è al gelo. Ucraina nel gelo e nel blackout: guasto tecnico manda in tilt la rete elettricaGran parte dell’Ucraina è piombata nel blackout elettrico a causa di un grave problema tecnico alla rete di distribuzione, non direttamente riconducibile ai ... thesocialpost.it Blackout in Ucraina al gelo, 'costruttivo' l'incontro Usa-RussiaL'Ucraina è rimasta per ore senza elettricità per un blackout legato a un guasto tecnico nel pieno dell'ondata di gelo più dura dell'inverno, con temperature scese fino a meno 12 gradi a Kiev, mentre ... ansa.it Parlamentari russi chiedono attacchi contro l'Ucraina mentre arriva il gelo estremo. La Duma insiste sull'uso di armi più potenti, le cosiddette armi di rappresaglia, e sul raggiungimento degli obiettivi dell'operazione militare speciale. x.com La ‘tregua del gelo’ vale solo a Kiev. Putin frena l’entusiasmo di Trump e ridimensiona l'accordo sull'Ucraina - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.