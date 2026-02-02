Se un tubo esploso manda Roma in tilt Il problema non è il guasto ma la routine

Roma si sveglia sotto una nuova emergenza acqua. Questa mattina, un tubo esploso ha mandato in tilt alcune delle vie più trafficate della capitale. Strade allagate e interi quartieri senz’acqua, senza che ci siano state allerte o segnalazioni di problemi prima. La rottura sembra essere la conseguenza di una manutenzione trascurata, e ora cittadini e autorità si chiedono quanto possa durare questa situazione. La routine delle emergenze idriche a Roma sembra non finire mai.

Roma, 2 febbraio 2026 – Se un tubo esploso basta ad allagare una delle arterie principali della città e a lasciare interi quartieri senz’acqua, allora il problema va oltre il guasto. È quanto accaduto a Roma Est, dove l’allagamento sulla Prenestina ( leggi qui ) ha innescato una catena di effetti immediati: traffico in difficoltà, rubinetti a secco e un’interruzione del servizio idrico annunciata fino a tempo indeterminato, con i tecnici di Acea che hanno bisogno del tempo necessario per risolvere il problema. Roma non è nuova a scene così. A prescindere dall’episodio isolato – che ha comunque una rilevanza non indifferente -, riguarda il modello.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Approfondimenti su Roma Tubi Il blackout manda in tilt i concorrenti, Musk rivendica: nessun problema per Tesla Ucraina nel gelo e nel blackout: guasto tecnico manda in tilt la rete elettrica L’Ucraina sta vivendo un blackout diffuso che ha lasciato milioni di persone senza corrente. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Roma Tubi Argomenti discussi: Esplode un tubo dell’acqua, allagato il pronto soccorso di Lodi VIDEO; Perquisizioni nei confronti di due militanti antagonisti; Torino sotto pressione: perquisizioni agli antagonisti mentre la città va verso il corteo per Askatasuna. Un tratto di via Prenestina, a Roma, è stato chiuso nelle prime ore di lunedì 2 febbraio a causa di un esteso allagamento che ha interessato la carreggiata. L'acqua ha invaso la strada all'altezza di via di Tor Sapienza a seguito della rottura di un tubo, costringe x.com Un tratto di via Prenestina, a Roma, è stato chiuso nelle prime ore di lunedì 2 febbraio a causa di un esteso allagamento che ha interessato la carreggiata. L'acqua ha invaso la strada all'altezza di via di Tor Sapienza a seguito della rottura di un tubo, costringe - facebook.com facebook

